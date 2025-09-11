В центре Краснодара 12 и 13 сентября перекроют движение транспорта на двух участках улиц

Об этом сообщили в пресс-службе администрации кубанской столицы, где также отметили, что проехать будет нельзя от Красноармейской до Красной.
Ограничения вводятся в связи с проведением мероприятия регионального уровня. Департамент транспорта и дорожного хозяйства просит водителей проявлять повышенную бдительность и планировать маршрут заблаговременно, с учётом изменений в организации дорожного движения.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в в Прикубанском округе Краснодара произошел сбой в подаче электроэнергии. К ликвидации аварии незамедлительно приступила специализированная бригада. В настоящее время электроснабжение потребителей полностью восстановлено. Кроме этого, зоны платных парковок в краевом центре стали обозначать синими линиями.