Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Краснодара 12 и 13 сентября перекроют движение транспорта на двух участках улиц

В Краснодаре 12 и 13 сентября с 06:00 до 16:00 перекроют движение машин на участках улиц Орджоникидзе и Ленина.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации кубанской столицы, где также отметили, что проехать будет нельзя от Красноармейской до Красной.

Ограничения вводятся в связи с проведением мероприятия регионального уровня. Департамент транспорта и дорожного хозяйства просит водителей проявлять повышенную бдительность и планировать маршрут заблаговременно, с учётом изменений в организации дорожного движения.

Ранее «МК на Кубани» писал, что в в Прикубанском округе Краснодара произошел сбой в подаче электроэнергии. К ликвидации аварии незамедлительно приступила специализированная бригада. В настоящее время электроснабжение потребителей полностью восстановлено. Кроме этого, зоны платных парковок в краевом центре стали обозначать синими линиями.