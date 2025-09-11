В Новосибирске появятся новые велодорожки и зоны для электросамокатов

Департамент дорожно-благоустроительного комплекса сообщил, что велодорожки будут проложены на следующих участках: ул. Спортивная, ул. Академика Будкера, ул. Дукача, ул. Кирова, ул. Доватора, а также на трассе к п. Клюквенный и на проспекте Дзержинского с Каменским шоссе. На двух улицах полосы появятся после реконструкции.
Первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев отметил, что кикшеринговые компании будут вносить средства на создание инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая разметку, дорожные знаки и велосветофоры. Также будет введён реестр мест для парковки самокатов, определён порядок их эвакуации и регулирование количества СИМ на улицах города.
Кроме того, вне велодорожек скорость арендуемых электросамокатов будет ограничена 10 км/ч. Камеры видеонаблюдения смогут фиксировать нарушения, включая движение по пешеходным переходам и езду вдвоем или втроем на одном самокате.