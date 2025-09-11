В Новосибирске появятся новые велодорожки и зоны для электросамокатов

Департамент дорожно-благоустроительного комплекса сообщил, что велодорожки будут проложены на следующих участках: ул. Спортивная, ул. Академика Будкера, ул. Дукача, ул. Кирова, ул. Доватора, а также на трассе к п. Клюквенный и на проспекте Дзержинского с Каменским шоссе. На двух улицах полосы появятся после реконструкции.