Завершение реконструкции цирка в Краснодаре перенесли на 2029 год

Изначально завершение работ планировалось до 2026 года. Реконструкция разделена на два этапа. Первый стоимостью 17,3 млн руб. предполагал демонтаж чаши бассейна, разбор покрытия и вывоз инженерных коммуникаций. Эти работы выполняло курганское ООО «Арагацстрой». Второй этап включает восстановление здания и возведение подземного паркинга на 192 места.