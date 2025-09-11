Ричмонд
Завершение реконструкции цирка в Краснодаре перенесли на 2029 год

Сроки окончания реконструкции Краснодарского государственного цирка перенесли, объект планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году. Всего в работы вложат 1,7 млрд руб.

Соответствующее постановление губернатора Кубани опубликовано на сайте администрации региона.

Изначально завершение работ планировалось до 2026 года. Реконструкция разделена на два этапа. Первый стоимостью 17,3 млн руб. предполагал демонтаж чаши бассейна, разбор покрытия и вывоз инженерных коммуникаций. Эти работы выполняло курганское ООО «Арагацстрой». Второй этап включает восстановление здания и возведение подземного паркинга на 192 места.

Краснодарский цирк открылся в 1970 году и не модернизировался около полувека. В январе 2023 года здание закрыли на реконструкцию по проекту ООО «Архитектурное наследие».

После обновления цирк сможет принимать 2,1 тыс. зрителей.