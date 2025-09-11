Боец Алексей Рачинский из Слюдянки героически погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Алексей Рачинский из Слюдянки. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, военнослужащий пал при выполнении боевого задания 25 марта 2025 года, ему было 45 лет.
Боец родился в Братске, после школы поступил в Иркутский государственный политехнический университет. Отслужив в армии, перебрался в Слюдянку, где нашел свою вторую половинку. В браке у них родились двое детей — сын и дочь.
— Алексей всегда был открытым, доброжелательным, общительным, неравнодушным. Он был прекрасным любящим сыном, мужем, отцом. Свободное время проводил с семьей, ходил в лес, на речку, — вспоминают в администрации.
Алексей Рачинский проработал слесарем пятого разряда более 16 лет. «За ленточку» отправился после подписания контракта, был стрелком мотострелкового отделения. Защитника Отечества похоронят на Алее Героев в пади Талая, церемония прощания состоится 15 сентября в Свято-Никольском храме.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что военнослужащий Владимир Михайлов из Тайшета героически погиб в зоне СВО.