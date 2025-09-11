Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове в ходе благоустройства сохранят исторический облик площади Ленина

Юрий Слюсарь прокомментировал планы по обновлению облика площади Ленина в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Исторический облик площади Ленина в Ростове-на-Дону сохранят при благоустройстве территории. Ход работ проверил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Об этом сообщает пресс-служба донского главы.

Юрий Слюсарь побывал на площади Ленина 11 сентября. На выделенном участке ранее начали демонтаж бетонных конструкций, их убрали на 500 кв. метрах. Полностью снести мешающие преграды должны до конца октября. Затем планируют составить техническое задание и выбрать подрядчика для разработки проектно-сметной документации.

За основу возьмут проект, победивший в онлайн-голосовании на платформе «Активный ростовчанин». Напомним, победившая концепция предполагает максимальное сохранение исторического облика. Голосование было проведено по инициативе врио губернатора региона.

— Очень правильная идея с сохранением исторического облика. Ростовчане поддержали концепцию фонтана и территории, максимально приближенную к историческому оригиналу. Как коренной горожанин, тоже разделяю такой подход, — отметил Юрий Слюсарь.

Напомним, в марте Юрий Слюсарь поддержал инициативу жителей о создании фонтана и зоны отдыха на территории, где ранее планировалось возведение 25-этажного жилого дома и 4-этажного торгового центра.

Подпишись на нас в Telegram.