В Ростове в ходе благоустройства сохранят исторический облик площади Ленина

Исторический облик площади Ленина в Ростове-на-Дону сохранят при благоустройстве территории. Ход работ проверил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Об этом сообщает пресс-служба донского главы.
Юрий Слюсарь побывал на площади Ленина 11 сентября. На выделенном участке ранее начали демонтаж бетонных конструкций, их убрали на 500 кв. метрах. Полностью снести мешающие преграды должны до конца октября. Затем планируют составить техническое задание и выбрать подрядчика для разработки проектно-сметной документации.
За основу возьмут проект, победивший в онлайн-голосовании на платформе «Активный ростовчанин». Напомним, победившая концепция предполагает максимальное сохранение исторического облика. Голосование было проведено по инициативе врио губернатора региона.
— Очень правильная идея с сохранением исторического облика. Ростовчане поддержали концепцию фонтана и территории, максимально приближенную к историческому оригиналу. Как коренной горожанин, тоже разделяю такой подход, — отметил Юрий Слюсарь.
Напомним, в марте Юрий Слюсарь поддержал инициативу жителей о создании фонтана и зоны отдыха на территории, где ранее планировалось возведение 25-этажного жилого дома и 4-этажного торгового центра.
