В Ростове в ходе благоустройства сохранят исторический облик площади Ленина

Юрий Слюсарь побывал на площади Ленина 11 сентября. На выделенном участке ранее начали демонтаж бетонных конструкций, их убрали на 500 кв. метрах. Полностью снести мешающие преграды должны до конца октября. Затем планируют составить техническое задание и выбрать подрядчика для разработки проектно-сметной документации.