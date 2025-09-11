В Твери задержали двух человек, незаконно легализовавших более 50 мигрантов

РЯЗАНЬ, 11 сен — РИА Новости. Задержаны два жителя Твери, незаконно легализовавшие более 50 мигрантов, которым оформлялись фиктивные трудовые договоры, сообщила журналистам пресс-служба регионального УФСБ.
«Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность двух жителей города Твери, организовавших канал незаконной миграции иностранных граждан. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанные в 2025 году, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, за денежное вознаграждение организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации более 50 иностранных граждан», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, легализация иностранцев осуществлялась посредством оформления фиктивных трудовых договоров, которые затем предоставлялись в управление по вопросам миграции. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 322.1 УК России (Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору).
Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех подробностей противоправной деятельности, а также причастных к ней лиц, уточняет УФСБ.