В Твери задержали двух человек, незаконно легализовавших более 50 мигрантов

«Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность двух жителей города Твери, организовавших канал незаконной миграции иностранных граждан. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанные в 2025 году, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, за денежное вознаграждение организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации более 50 иностранных граждан», — говорится в сообщении.