Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калуге оптимизировали дорожное движение

Это стало возможным благодаря внедрению новой системы управления светофорами.

Дорожное движение на пяти участках дорог в Калуге оптимизировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это стало возможным благодаря улучшению работы светофоров, сообщили в областном управлении информационной политики администрации.

В частности, дорожное движение было оптимизировано на улице Генерала Попова и на четырех участках Московской. Там внедрили новую систему управления светофорами. Благодаря этому средняя скорость движения автотранспорта увеличилась. При этом в пиковые часы в будни время в пути стало короче.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.