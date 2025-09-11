В Калуге оптимизировали дорожное движение

Дорожное движение на пяти участках дорог в Калуге оптимизировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это стало возможным благодаря улучшению работы светофоров, сообщили в областном управлении информационной политики администрации.
В частности, дорожное движение было оптимизировано на улице Генерала Попова и на четырех участках Московской. Там внедрили новую систему управления светофорами. Благодаря этому средняя скорость движения автотранспорта увеличилась. При этом в пиковые часы в будни время в пути стало короче.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.