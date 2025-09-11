В Москве на Амурской улице построят многоквартирный дом

Новый многоквартирный дом появится на Амурской улице в Москве. Он будет возведен для участников программы реновации, которая с 2025 года реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.