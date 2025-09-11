В Москве на Амурской улице построят многоквартирный дом

Новый многоквартирный дом появится на Амурской улице в Москве. Он будет возведен для участников программы реновации, которая с 2025 года реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.
«На территории площадью 0,43 гектара предусмотрено строительство здания жилого назначения предельной площадью 18 тысяч квадратных метров. Новостройка появится в районе с развитой инфраструктурой недалеко от станции “Щелковская” Арбатско-Покровской линии метро», — прокомментировала председатель городского комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.
При проектировании учитывались параметры плотности застройки и транспортной доступности. Также во время строительства будут созданы пешеходные зоны, детские и спортивные площадки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.