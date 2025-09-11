Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде провели цикл социальных экскурсий для пенсионеров

Участники прошли по улице Мира — первой восстановленной в послевоенном Сталинграде.

Цикл бесплатных социальных экскурсий для пенсионеров был организован в Волгограде в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Центре развития туризма и международного сотрудничества Волгоградской области.

Участники экскурсий получили возможность прикоснуться к прошлому одной из самых знаковых улиц города — улицы Мира. Вместе с опытным гидом они прошли по первой восстановленной улице послевоенного Сталинграда, узнали множество уникальных фактов о жизни и развитии этой территории в разные исторические эпохи.

Бесплатные пешеходные экскурсии проводятся в Волгограде регулярно и приурочены к различным праздникам и памятным датам. Актуальная информация доступна в социальных сетях туристского информационного центра Волгоградской области.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.