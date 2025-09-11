Тюменский госуниверситет получит поддержку на развитие гонок дронов

В ближайшее время в вузе появятся спортивные симуляторы, трасса, пульты управления и дроны для обучения. Освоить базу на бесплатном онлайн-курсе все желающие могут уже сейчас: участники научатся поднимать дрон в воздух в виртуальном и реальном пространстве, узнают все об устройстве квадрокоптера и принципах работы.