Тюменский госуниверситет получит поддержку на развитие гонок дронов

Специальная поддержка на развитие гонок дронов будет выделена Тюменскому государственному университету (ТюмГУ). Это стало возможным благодаря победе в конкурсе, организованном проектом «Всероссийская студенческая лига по гонкам дронов 2.0. Сезон 2025» в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в учебном заведении.
В ближайшее время в вузе появятся спортивные симуляторы, трасса, пульты управления и дроны для обучения. Освоить базу на бесплатном онлайн-курсе все желающие могут уже сейчас: участники научатся поднимать дрон в воздух в виртуальном и реальном пространстве, узнают все об устройстве квадрокоптера и принципах работы.
«В рамках представленного проекта мы планируем провести мастер-классы, обучение и соревнования среди студентов. Выявить двух победителей и направить их на финальные соревнования лиги среди студентов в Москву», — отметил директор Института физической культуры ТюмГУ Евгений Колунин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.