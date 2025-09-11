В Новосибирской области с 15 сентября расширят список разрешённых для охоты животных

Инспекторы области будут работать в усиленном режиме, оснащённые современным оборудованием для борьбы с браконьерами.
В Новосибирской области с 15 сентября откроется охота на лося всех возрастных категорий и зайца. С 25 октября начнётся сезон охоты на ценных пушных зверей, включая соболя, рысь, колонка, ласку и других. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале «Новосибирская область. Официально».
В регионе уже стартовал осенний охотничий сезон: разрешена охота на пернатую дичь (водоплавающую, болотную, полевую и степную), медведя, взрослых лосей и других диких животных.
Контроль за соблюдением правил охоты в области остаётся строгим. В последние годы инспекторы получили 6 катеров с прицепами, 20 единиц снегоболотоходной техники, 47 автомобилей УАЗ, 43 снегохода, а также 20 дронов, 10 тепловизоров, навигационное оборудование и форменное обмундирование. Финансирование программы составило около 160 млн рублей.
По словам начальника управления по охране животного мира Семена Доплера, оснащение инспекторов позволяет им эффективно противодействовать браконьерам. Особое внимание уделяется ночным рейдам, где чаще всего фиксируются нарушения. В целом, число нарушений по сравнению с прошлым годом снизилось.
Охотникам напоминают о необходимости иметь при себе охотничий билет, разрешения на оружие и добычу, соблюдать сроки и нормы охоты, не использовать запрещённые методы и не охотиться с транспортных средств.
Осенний сезон продлится до конца ноября, а инспекторы будут работать в усиленном режиме.