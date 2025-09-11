В Новосибирской области с 15 сентября расширят список разрешённых для охоты животных

В Новосибирской области с 15 сентября откроется охота на лося всех возрастных категорий и зайца. С 25 октября начнётся сезон охоты на ценных пушных зверей, включая соболя, рысь, колонка, ласку и других. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале «Новосибирская область. Официально».