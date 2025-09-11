Главный тренер сборной Молдовы по футболу после оглушительного поражения 1:11 подал в отставку: «Прошу прощения за не самые приятные эмоции, но было и много прекрасных моментов»

Федерация футбола Молдовы объявила, что Сергей Клещенко сложил с себя полномочия главного тренера сборной Молдовы.
— За эти примерно 4 года мы пережили вместе много эмоций, некоторые из которых были не самыми приятными, за что я прошу прощения, но было также и много прекрасных моментов. Мы были всего в шаге от исторической квалификации на Евро-2024, вместе мы поднялись в Лигу C Лиги Наций.
Всё это время я чувствовал вашу поддержку, поддержку болельщиков, игроков, штаба и Федерации. Спасибо всем за доверие и поддержку.
Мы работали вместе, верили и боролись за цвета нашей страны. В жизни бывают взлеты и падения, и я считаю, что пришло время для изменений — для решения, которое я считаю подходящим как для себя, так и для команды.
Желаю национальной сборной много успехов в важных матчах, которые нас ждут этой осенью! Hai, Moldova!, — добавил Сергей Клещенко.
Напомним, что отставка произошла после самого рекордного поражения в истории молдавской сборной в отборочном матче к ЧМ-2026 от сборной Норвегии со счетом 1:11.
