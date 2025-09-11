Ричмонд
Минтранс сообщил об открытии аэропорта Краснодара

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Аэропорт Краснодара с 11 сентября открыт для приятия рейсов, возможность выполнения рейсов туда подтвердили специалисты Госкорпорации по ОрВД, сообщил Минтранс РФ.

Источник: © РИА Новости

«Краснодарский аэропорт с 09:00 мск 11 сентября открыт для обслуживания рейсов», — говорится в публикации.

Он будет принимать самолеты ежедневно с 09:00 до 19:00 мск с интенсивностью не более пяти в час. Планируется запустить авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Красноярском, Уфой, Казанью и Новосибирском.

Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит «Аэрофлот» из столицы 17 сентября.

Межведомственная рабочая группа на базе Росавиации проработала вопросы обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Возможность выполнения полетов подтвердили специалисты подведомственной Госкорпорации по организации воздушного движения.