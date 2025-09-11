Откуда берется детская жестокость

А если дети издеваются над животными целой компанией? Они что, все больные? В каком-то смысле — да. Социально нездоровые. Вот вам аналогия. В коллектив, пусть это будет какой-нибудь среднестатистический офис, попадает инопланетянин. Как он будет себя вести? Непредсказуемо. Может разбить горшки с цветами, потому что ему показалось, что от них исходит угроза. Может устроить костер из рабочих документов, потому что ему подумалось, что это весело и маленький праздник разрядит скучную обстановку. Может беспрестанно щупать коллег, потому что ему крайне любопытно, как устроена человеческая органика, а то, что людям это неприятно, что для них это дико, ему знать неоткуда. А если таких инопланетян несколько? Все с разных планет, из разных галактик. Конечно, они, даже будучи очень разными, объединятся, потому что как минимум одно общее у них есть — они чужаки. А объединившись, они уже вместе «активно исследуют» этот мир.