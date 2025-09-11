Ричмонд
В Ташкенте уволили директора школы, который оскорблял учителей при первоклассниках

Vaib.uz (Узбекистан. 11 сентября). Сегодня в соцсетях появилось видео, которое предположительно было снято в школе № 62 Учтепинского района. На кадрах директор учебного заведения входит в класс к первоклассникам и начинает оскорблять присутствующих там учителей, не стесняясь в выражениях даже перед детьми.

Источник: Vaib.Uz

Несмотря на то, что видео стало достоянием общественности только сейчас, событие, вероятно, случилось раньше, скорее всего весной 2025 года. Это видно по одежде учеников и преподавателей, а также курткам, висящим на вешалке возле стены.

Реакция управления дошкольного и школьного образования Ташкента на этот скандал оказалась странной. В официальном комментарии ведомства подтверждается факт распространения в соцсетях видеозаписи, где директор школы № 62 Учтепинского района оскорбляет женщин-педагогов в присутствии учеников первого класса.

По словам чиновников, инцидент стал поводом для служебной проверки, по результатам которой директор был освобождён от занимаемой должности.

В управлении подчеркнули, что все сотрудники образовательной системы обязаны строго соблюдать профессиональные нормы поведения и этики.

В то же время, в управлении так и не уточнили, когда именно произошёл этот случай. Если инцидент действительно произошел ранее, то почему ситуация долгое время оставалась без внимания?