В Ташкенте уволили директора школы, который оскорблял учителей при первоклассниках

Несмотря на то, что видео стало достоянием общественности только сейчас, событие, вероятно, случилось раньше, скорее всего весной 2025 года. Это видно по одежде учеников и преподавателей, а также курткам, висящим на вешалке возле стены.
Реакция управления дошкольного и школьного образования Ташкента на этот скандал оказалась странной. В официальном комментарии ведомства подтверждается факт распространения в соцсетях видеозаписи, где директор школы № 62 Учтепинского района оскорбляет женщин-педагогов в присутствии учеников первого класса.
По словам чиновников, инцидент стал поводом для служебной проверки, по результатам которой директор был освобождён от занимаемой должности.
В управлении подчеркнули, что все сотрудники образовательной системы обязаны строго соблюдать профессиональные нормы поведения и этики.
В то же время, в управлении так и не уточнили, когда именно произошёл этот случай. Если инцидент действительно произошел ранее, то почему ситуация долгое время оставалась без внимания?