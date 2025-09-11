В Новосибирске арестовали имущество экс-главы Росприроднадзора

Заельцовский районный суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество бывшего руководителя Южно-Сибирского управления Росприроднадзора Андрея Фролова и связанных с ним компаний.
Суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры РФ о принятии обеспечительных мер в рамках дела о незаконном обогащении и превышении должностных полномочий. Арест коснулся активов более 15 коммерческих организаций, а также имущества Фролова и членов его семьи, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, за период службы с 2002 по 2024 год Фролов приобрел имущество на сумму 347 миллионов рублей, что значительно превышает его официальные доходы. Прокуратура утверждает, что до и после работы в госорганах Фролов не имел легальных источников дохода и не был учредителем или руководителем коммерческих организаций.
Предварительное заседание по делу назначено на 25 сентября. В отношении Фролова также возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.