В Новосибирске арестовали имущество экс-главы Росприроднадзора

По версии следствия, за период службы с 2002 по 2024 год Фролов приобрел имущество на сумму 347 миллионов рублей, что значительно превышает его официальные доходы. Прокуратура утверждает, что до и после работы в госорганах Фролов не имел легальных источников дохода и не был учредителем или руководителем коммерческих организаций.