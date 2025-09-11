В РПЦ предложили ужесточить рекламу алкогольных напитков

Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября в православный день усекновения главы Иоанна Предтечи. Святой был обезглавлен, а царь Ирод, отдавший приказ, по преданию, принял это решение во время пьяного пира. Он прилюдно дал обещание своей супруге выполнить любую ее просьбу — она захотела из чувства мести казнить Иоанна Крестителя. Иоанн Предтеча — последний пророк, он возвестил о пришествии на землю Спасителя (Иисуса Христа) и сам крестил его в реке Иордан.