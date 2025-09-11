Предприниматели из Индии посетили Воронежскую область с бизнес-миссией

Бизнес-поездка делегации импортеров из Индии состоялась в Воронежской области. Подобные реверсные бизнес-миссии отвечают целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Во время визита в регионе индийские предприниматели встретились с директором компании «ЭФКО» в Воронеже Евгением Ляшенко. Предприятие является крупнейшим поставщиком подсолнечного масла в Индию.
Делегации показали процесс производства подсолнечного масла. Импортеры увидели поля подсолнечника, оценили работу маслоэкстракционного завода и познакомились с инновациями в научно-исследовательском центре.
«Для индийских партнеров бизнес-миссия — шанс увидеть производство своими глазами, прочувствовать масштабы и качество работы, а заодно лучше узнать Россию. Такие встречи делают сотрудничество между нашими странами еще ближе и крепче», — отметил директор Воронежского центра информационного обеспечения агропромышленного комплекса Иван Подгорнов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.