Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске можно бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ с 12 по 14 сентября

Тестирование проводится с 11:00 до 17:00.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

12, 13 и 14 сентября 2025 года в Иркутске будет работать специальная акция по бесплатному и анонимному тестированию на ВИЧ. Как сообщили КП-Иркутск в областном центре СПИД, мобильные пункты проверки разместятся в трех оживленных местах города.

— 12 сентября медицинский пункт будет работать на Цветочном бульваре (бульвар Постышева), 13 сентября — на парковке ТЦ «СмайлМолл» на улице Баумана, а 14 сентября — возле ТЦ «Торгсервис» на углу улиц Баррикад и Зимняя. Во всех точках тестирование проводится с 11:00 до 17:00, — говорится в сообщении центра.

Обследование абсолютно бесплатное и анонимное — не требуется никаких документов. Результат будет готов всего через 15 минут, и его сообщат устно. Это отличная возможность быстро и без лишних формальностей проверить свое здоровье.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Иркутской области позвонили в систему-112 почти 100 тысяч раз за месяц.