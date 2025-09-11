В Иркутске можно бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ с 12 по 14 сентября

12, 13 и 14 сентября 2025 года в Иркутске будет работать специальная акция по бесплатному и анонимному тестированию на ВИЧ. Как сообщили КП-Иркутск в областном центре СПИД, мобильные пункты проверки разместятся в трех оживленных местах города.
— 12 сентября медицинский пункт будет работать на Цветочном бульваре (бульвар Постышева), 13 сентября — на парковке ТЦ «СмайлМолл» на улице Баумана, а 14 сентября — возле ТЦ «Торгсервис» на углу улиц Баррикад и Зимняя. Во всех точках тестирование проводится с 11:00 до 17:00, — говорится в сообщении центра.
Обследование абсолютно бесплатное и анонимное — не требуется никаких документов. Результат будет готов всего через 15 минут, и его сообщат устно. Это отличная возможность быстро и без лишних формальностей проверить свое здоровье.
