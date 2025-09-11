Ричмонд
Аэропорт Краснодара возобновит работу 17 сентября

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о долгожданном событии для региона — возобновлении работы международного аэропорта Краснодара.

Источник: РИА "Новости"

Первый рейс после длительного перерыва прибудет из Москвы 17 сентября, его выполнит авиакомпания «Аэрофлот».

По информации Росавиации, на начальном этапе работы воздушная гавань будет функционировать в ограниченном режиме — с 9:00 до 19:00.

Напомним, что аэропорт Краснодара был закрыт с февраля 2022 года. За это время персонал воздушной гавани поддерживал высокую степень готовности к возобновлению полётов. Весь штат сотрудников прошёл необходимое обучение и регулярные тренировки, включая стажировки в работающем аэропорту Сочи.

Это важное событие для региона происходит на фоне восстановления авиасообщения на Кубани. Ранее, 18 июля, после трёхлетнего перерыва возобновил работу аэропорт Геленджика. Таким образом, в Краснодарском крае теперь функционируют три воздушных гавани — в Сочи, Геленджике и Краснодаре.

