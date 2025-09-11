Аэропорт Краснодара возобновит работу 17 сентября

Напомним, что аэропорт Краснодара был закрыт с февраля 2022 года. За это время персонал воздушной гавани поддерживал высокую степень готовности к возобновлению полётов. Весь штат сотрудников прошёл необходимое обучение и регулярные тренировки, включая стажировки в работающем аэропорту Сочи.