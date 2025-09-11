Аэропорт Краснодара возобновит работу 17 сентября

Первый рейс после длительного перерыва прибудет из Москвы 17 сентября, его выполнит авиакомпания «Аэрофлот».
По информации Росавиации, на начальном этапе работы воздушная гавань будет функционировать в ограниченном режиме — с 9:00 до 19:00.
Напомним, что аэропорт Краснодара был закрыт с февраля 2022 года. За это время персонал воздушной гавани поддерживал высокую степень готовности к возобновлению полётов. Весь штат сотрудников прошёл необходимое обучение и регулярные тренировки, включая стажировки в работающем аэропорту Сочи.
Это важное событие для региона происходит на фоне восстановления авиасообщения на Кубани. Ранее, 18 июля, после трёхлетнего перерыва возобновил работу аэропорт Геленджика. Таким образом, в Краснодарском крае теперь функционируют три воздушных гавани — в Сочи, Геленджике и Краснодаре.