Башкирия вошла в топ-10 самых доступных направлений для санаторного отдыха

Эксперты отмечают, что самые доступные санатории этой осенью расположены не на традиционных курортах, а в регионах Центральной России и Поволжья. Ключевое преимущество этих направлений — удобная транспортная доступность без необходимости перелетов, что позволяет добраться до места назначения на автомобиле или поезде.