Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирия вошла в топ-10 самых доступных направлений для санаторного отдыха

Башкирия оказалась на 8 месте среди выгодных направлений оздоровительного туризма.

Источник: Комсомольская правда

Согласно анализу бронирований на период с сентября по ноябрь, проведенному сервисом «Яндекс Путешествия», Башкирия заняла восьмое место в рейтинге наиболее выгодных направлений для оздоровительного туризма. Средняя продолжительность осенней поездки в башкирские здравницы составляет четыре дня, а стоимость проживания — 6730 рублей за ночь.

Эксперты отмечают, что самые доступные санатории этой осенью расположены не на традиционных курортах, а в регионах Центральной России и Поволжья. Ключевое преимущество этих направлений — удобная транспортная доступность без необходимости перелетов, что позволяет добраться до места назначения на автомобиле или поезде.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.