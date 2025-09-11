Башкирия вошла в топ-10 самых доступных направлений для санаторного отдыха

Согласно анализу бронирований на период с сентября по ноябрь, проведенному сервисом «Яндекс Путешествия», Башкирия заняла восьмое место в рейтинге наиболее выгодных направлений для оздоровительного туризма. Средняя продолжительность осенней поездки в башкирские здравницы составляет четыре дня, а стоимость проживания — 6730 рублей за ночь.
Эксперты отмечают, что самые доступные санатории этой осенью расположены не на традиционных курортах, а в регионах Центральной России и Поволжья. Ключевое преимущество этих направлений — удобная транспортная доступность без необходимости перелетов, что позволяет добраться до места назначения на автомобиле или поезде.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.