В Омске на месте аварийного детсада по проспекту Мира построят новый

На строительство планируют направить 520 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 сентября, на выездном заседании комитета по экономическому развитию Омского горсовета обсуждалась адресная инвестиционная программа на 2026 и 2027−2028 годы. Как рассказала депутатам вице-мэр Омска Елена Дячук в числе множества объектов, которые планируется возвести по этой программе в Омске, — строительство нескольких детских садов.

Один из них, по адресу проспект Мира, 65А, появится на месте ныне заброшенного детского сада — он был признан аварийным в 2022 году. Вместо него в мэрии уже в ближайшее время планируют возвести новое здание. На строительство планируется направить 520 млн рублей, аукцион по поиску подрядчика мэрия намерена объявить в ближайшее время.

Также в планах — строительство детского сада в микрорайоне Амурский-2 и на улице Завертяева в Центральном округе.

Профильный комитет горсовета адресную инвестиционную программу утвердил. Теперь ее должны одобрить на пленарном заседании Омского городского совета.