В Курганской области открылся первый кластер «Профессионалитета»

Первый образовательно-производственный кластер федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» открылся в Курганской области. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.
Кластер по направлению «Машиностроение» открылся на базе Шадринского политехнического колледжа. В его состав также вошли Шадринский автоагрегатный завод, компания по обработке металла «Дельта Технология» и Катайский профессионально-педагогический техникум.
«Открытие кластера позволило нам создать новейшие мастерские. Также будет завершен ремонт учебного корпуса. Все это позволит нашей экономике получать востребованные и высокопрофессиональные кадры, которые будут стажироваться на предприятиях и получать теоретические знания в новых классах с новым оборудованием», — отметил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.
Колледж вместе с предприятиями-партнерами разработал семь новых образовательных программ. По ним будут готовить по наиболее востребованным профессиям в сфере машиностроения. В числе направлений «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Мастер слесарных работ», «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков», «Сварочное производство» и другие. Сейчас по этим направлениям в колледже обучаются свыше 600 будущих специалистов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.