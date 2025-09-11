В Курганской области открылся первый кластер «Профессионалитета»

Колледж вместе с предприятиями-партнерами разработал семь новых образовательных программ. По ним будут готовить по наиболее востребованным профессиям в сфере машиностроения. В числе направлений «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Мастер слесарных работ», «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков», «Сварочное производство» и другие. Сейчас по этим направлениям в колледже обучаются свыше 600 будущих специалистов.