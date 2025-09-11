Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Крутом Орловской области возвели модульный медпункт

В нем будут обслуживать около 1,5 тысячи пациентов.

Современный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) возвели в селе Крутом Орловской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Специалистам осталось смонтировать пожарную сигнализацию и часть сантехники. После этого в новом медучреждении начнут обслуживать около 1,5 тыс. пациентов.

Площадь модульного здания составляет более 100 кв. м. Там расположили кабинеты с современным оборудованием, в том числе электрокардиографом, гинекологическим креслом и другим. А для комфорта маломобильных посетителей установили пандусы.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.