В селе Крутом Орловской области возвели модульный медпункт

Современный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) возвели в селе Крутом Орловской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Специалистам осталось смонтировать пожарную сигнализацию и часть сантехники. После этого в новом медучреждении начнут обслуживать около 1,5 тыс. пациентов.
Площадь модульного здания составляет более 100 кв. м. Там расположили кабинеты с современным оборудованием, в том числе электрокардиографом, гинекологическим креслом и другим. А для комфорта маломобильных посетителей установили пандусы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.