Новую спортивную площадку открыли в селе Беломестном в Белгородской области

«Уже в первый день работы площадка стала центром притяжения для местной детворы. Надеемся, что эта зона будет радовать всех жителей Беломестного и станет местом, где будут звучать детский смех и радостные крики, где каждый сможет найти возможность для отдыха и веселых развлечений», — поделились в информационно-техническом центре обеспечения деятельности органов местного самоуправления Белгородского района.