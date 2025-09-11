Ричмонд
Новую спортивную площадку открыли в селе Беломестном в Белгородской области

Там установили тренажеры для воркаута.

Открытие новой спортивной площадки состоялось в селе Беломестном Белгородской области. Она была создана при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в информационно-техническом центре обеспечения деятельности органов местного самоуправления Белгородского района.

Площадка расположена рядом с футбольным полем. На ней установили различные тренажеры для воркаута. В будущем там планируют обустроить зону для игры в волейбол.

«Уже в первый день работы площадка стала центром притяжения для местной детворы. Надеемся, что эта зона будет радовать всех жителей Беломестного и станет местом, где будут звучать детский смех и радостные крики, где каждый сможет найти возможность для отдыха и веселых развлечений», — поделились в информационно-техническом центре обеспечения деятельности органов местного самоуправления Белгородского района.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.