Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 12 сентября 2025

Свет отключат в четырех районах Иркутска 12 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 12 сентября 2025 коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Согласно информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», это необходимо для проведения плановых работ на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 12 сентября 2025.

Электричество частично пропадет на улице Баумана, Ширямова, Горького, Свердлова, Баррикад, Ленина, Рылеева, Терешковой, Гоголя и многих других. Кто-то проведет без удобств пару часов ночью, а кому-то придется ждать весь день. Поэтому стоит заранее подготовиться — зарядить телефоны и запастись необходимым.

Более подробная информация о том, где пройдет отключение света в Иркутске 12 сентября 2025, представлена в фотокарточках ниже.

Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38».