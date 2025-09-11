Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 12 сентября 2025

Отключение света в Иркутске 12 сентября 2025 коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Согласно информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», это необходимо для проведения плановых работ на электрических сетях.
Электричество частично пропадет на улице Баумана, Ширямова, Горького, Свердлова, Баррикад, Ленина, Рылеева, Терешковой, Гоголя и многих других. Кто-то проведет без удобств пару часов ночью, а кому-то придется ждать весь день. Поэтому стоит заранее подготовиться — зарядить телефоны и запастись необходимым.
Более подробная информация о том, где пройдет отключение света в Иркутске 12 сентября 2025, представлена в фотокарточках ниже.
