Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 12 сентября 2025

Электричество частично пропадет на улице Баумана, Ширямова, Горького, Свердлова, Баррикад, Ленина, Рылеева, Терешковой, Гоголя и многих других. Кто-то проведет без удобств пару часов ночью, а кому-то придется ждать весь день. Поэтому стоит заранее подготовиться — зарядить телефоны и запастись необходимым.