В Ленобласти обновят участок дороги Всеволожск — станция Кирпичный завод

Участок трассы Всеволожск — станция Кирпичный завод в Ленинградской области отремонтировали уже на 70%, сообщили в дорожном комитете региона. Работы проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Подрядчик уже снял старое дорожное покрытие, а сейчас укладывает новый асфальт. Также он занимается укреплением обочин обустройством кюветов. Кроме того, специалисты ранее прочистили водопропускные трубы, сделали тротуары и остановки общественного транспорта. Далее они нанесут разметку и установят знаки.
Протяженность ремонтируемого участка составляет 9 км. Он обеспечивает доступ к поселку Шестой километр через Южное шоссе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.