Компания из Ростовской области ускорила производство противопожарных дверей

Предприятие «Металлические противопожарные конструкции» присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», благодаря чему смогло оптимизировать свои рабочие процессы. Об этом сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Компания специализируется на производстве противопожарных и дымогазонепроницаемых конструкций, а также занимается монтажом противопожарного оборудования по всей России. В 2022 году она уже принимала участие в проекте по увеличению производительности труда, тогда выработка в пилотном потоке производства металлических противопожарных дверей повысилась на 47,6%.
В текущем проекте на предприятии продолжили оптимизацию производства металлических противопожарных дверей. После диагностики рабочих процессов на потоке были выявлены 27 основных проблем, большинство из которых были связаны с участком сварки.
Группа работников компании успешно прошла комплексное обучение инструментам бережливого производства. В результате внедрения улучшений на потоке удалось снизить время сварки с 13 до 12 минут на комплект, что в свою очередь привело к увеличению выработки на человека в час.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.