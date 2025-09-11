Компания из Ростовской области ускорила производство противопожарных дверей

Компания специализируется на производстве противопожарных и дымогазонепроницаемых конструкций, а также занимается монтажом противопожарного оборудования по всей России. В 2022 году она уже принимала участие в проекте по увеличению производительности труда, тогда выработка в пилотном потоке производства металлических противопожарных дверей повысилась на 47,6%.