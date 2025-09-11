В Арзамасе Нижегородской области завершили капремонт поликлиники № 1

Капитальный ремонт поликлиники № 1 в Арзамасе Нижегородской области провели в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Специалисты заменили водопровод, канализацию, отопление, вентиляцию и электроснабжение. Также они привели в порядок и утеплили кровлю здания, обновили оконные блоки и установили автоматическую пожарную сигнализацию. В помещениях провели косметический ремонт.
«В холле поликлиники была выполнена перепланировка, создана открытая регистратура и организовано удобное картохранилище, что делает работу сотрудников более комфортной. В настоящее время мы на финальном этапе подготовки помещений к открытию. Уже работает центральный вход, началось размещение медицинских служб в обновленных пространствах. До 2030 года также планируем оснастить поликлинику новым медицинским оборудованием и современной мебелью», — рассказал главный врач Центральной городской больницы Арзамаса Олег Курахтанов.
Напомним, что поликлиника обслуживает около 19 тыс. пациентов. В период ремонта учреждение продолжало работать в обычном режиме.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.