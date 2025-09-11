В Арзамасе Нижегородской области завершили капремонт поликлиники № 1

«В холле поликлиники была выполнена перепланировка, создана открытая регистратура и организовано удобное картохранилище, что делает работу сотрудников более комфортной. В настоящее время мы на финальном этапе подготовки помещений к открытию. Уже работает центральный вход, началось размещение медицинских служб в обновленных пространствах. До 2030 года также планируем оснастить поликлинику новым медицинским оборудованием и современной мебелью», — рассказал главный врач Центральной городской больницы Арзамаса Олег Курахтанов.