Фестиваль «Челябинская область — большая семья» привлек 36 предпринимателей

Центр «Мой бизнес» Челябинской области подвел итоги фестиваля «Челябинская область — большая семья», который проходил летом при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участниками мероприятия стали 36 предпринимателей, сообщили в министерстве экономического развития региона.
Фестиваль охватил 29 муниципалитетов и 45 населенных пунктов, продолжался практически 100 дней и собрал более 200 тысяч жителей региона. На мероприятии была представлена разнообразная продукция: от чая и меда до мяса и товаров декоративно-прикладного искусства. Общая выручка предпринимателей по итогам всех ярмарок составила 1,2 млн рублей.
«Центр “Мой бизнес” второй год принимает участие в фестивале “Челябинская область — большая семья” и помогает нашим предпринимателям стать частью этого важного события. В этом году при поддержке нашего центра участниками фестиваля стали 22 сельхозтоваропроизводителя и 14 самозанятых», — отметила руководитель центра поддержки фермерства регионального центра «Мой бизнес» Елена Азарова.
Участникам фестиваля предоставили информационную поддержку, а также для них были обустроены торговые места. Некоторые предприниматели участвовали несколько раз в разных городах и районах, тем самым расширив свою аудиторию и повысив узнаваемость бренда.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.