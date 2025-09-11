Фестиваль «Челябинская область — большая семья» привлек 36 предпринимателей

Фестиваль охватил 29 муниципалитетов и 45 населенных пунктов, продолжался практически 100 дней и собрал более 200 тысяч жителей региона. На мероприятии была представлена разнообразная продукция: от чая и меда до мяса и товаров декоративно-прикладного искусства. Общая выручка предпринимателей по итогам всех ярмарок составила 1,2 млн рублей.