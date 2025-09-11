Ричмонд
Лукашенко: в Беларуси «политзаключенные» и вообще заключенные не нужны

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси «политзаключенные» и вообще заключенные не нужны.

Источник: Комсомольская правда

Президент Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси «политзаключенные» и вообще заключенные не нужны. Соответствующая тема поднималась в ходе встречи Лукашенко и посланника Трампа Джона Коула. Данный аспект Александр Лукашенко также обсудил с постпредом Беларуси в ООН Валентином Рыбаковым. Об этом пишет БелТА.

— Мы готовы на эту тему разговаривать. Тем более американцы занимают конструктивную позицию, очень конструктивную позицию по так называемым политзаключенным. Нам ни политзаключенные, ни вообще заключенные не нужны, — сказал Лукашенко, обращаясь к Рыбакову.

Александр Лукашенко также добавил, что диалог в данной сфере реализуется последовательно, и белорусская, и американская сторона слышат друг друга.

Ранее мы писали о том, что стало известно о полном снятии всех санкций США, которые ранее были наложены на белорусскую авиакомпанию «Белавиа» (тут про это). Писали мы и о программе мероприятий, которые пройдут в Минске по случаю Дня города (тут про это).

