Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Кошки Самарской области установили новую спортплощадку

На ней есть ворота для мини-футбола, баскетбольный щит и спортивные тренажеры.

Новая спортивная площадка появилась в селе Кошки Самарской области. Она была установлена при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Кошкинского муниципального района.

Площадка размещена в 3 квартале. На ней установлены ворота для мини-футбола, баскетбольный щит и спортивные тренажеры. Также обустроена зона для отдыха, проведено освещение.

На площадке уложили мягкое травмобезопасное покрытие. Оно устойчиво к воздействию высоких и низких температур, что позволяет заниматься спортом в любое время года.

«Новое современное пространство станет еще одной комфортной площадкой, где жители смогут заниматься спортом, проводить время с семьей и друзьями. Каждый желающий сможет получить здесь “порцию” здоровья, выполняя упражнения, играя на свежем воздухе», — отметили в администрации Кошкинского района.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.