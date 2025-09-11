В селе Кошки Самарской области установили новую спортплощадку

Новая спортивная площадка появилась в селе Кошки Самарской области. Она была установлена при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Кошкинского муниципального района.
Площадка размещена в 3 квартале. На ней установлены ворота для мини-футбола, баскетбольный щит и спортивные тренажеры. Также обустроена зона для отдыха, проведено освещение.
На площадке уложили мягкое травмобезопасное покрытие. Оно устойчиво к воздействию высоких и низких температур, что позволяет заниматься спортом в любое время года.
«Новое современное пространство станет еще одной комфортной площадкой, где жители смогут заниматься спортом, проводить время с семьей и друзьями. Каждый желающий сможет получить здесь “порцию” здоровья, выполняя упражнения, играя на свежем воздухе», — отметили в администрации Кошкинского района.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.