В США адаптировали геномный редактор CRISPR/Cas9 для лечения болезней сосудов

В частности, недавно биологи создали несколько прототипов генной терапии на базе геномного редактора CRISPR/Cas9. Первые проверки их работы на животных показали, что эти прототипы часто вносят дополнительные мутации в структуру гена ACTA2, что обнуляет положительный эффект от редактирования ДНК. Для предотвращения появления подобных проблем Кляйнстивер и его коллеги модифицировали белок Cas9 таким образом, что он не вырезает поврежденный участок ДНК, а корректирует лишь одну конкретную неправильную «букву» ДНК в структуре гена ACTA2.