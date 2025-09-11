Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске благоустраивают 172 объекта за счёт областного и городского бюджетов

На благоустройство Новосибирска в 2025 году направлено более 836 миллионов рублей, работы ведутся на 172 объектах, из которых свыше 120 уже завершены.

На благоустройство Новосибирска в 2025 году направлено более 836 миллионов рублей, работы ведутся на 172 объектах, из которых свыше 120 уже завершены.

11 сентября представители МинЖКХ и энергетики Новосибирской области совместно с администрацией города проверили ход работ в сквере имени Юрия Бугакова в Октябрьском районе. По словам замминистра Дмитрия Яковлева, благоустройство охватывает все районы города и реализуется при софинансировании региона и мэрии, пишет РБК-Новосибирск.

Крупнейшие проекты сезона — парк «Чемской берег» в Кировском районе, сквер Бугакова в Октябрьском и сквер на улице Демакова в Советском районе. На каждом из них выполнено почти половина работ, основные этапы планируется завершить до конца года.

В рамках проекта «Чистое небо» в сквере Бугакова ведётся реконструкция теплотрассы, ремонт лестниц и дорог, а также вынос сетей связи под землю.

Всего в области в 2025 году на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено свыше 2,2 млрд рублей, в том числе 1 млрд из федерального бюджета. В Новосибирске на эти средства благоустраиваются общественные пространства, придомовые территории и площадки для детей.

По данным на 11 сентября, завершены работы на 81 из 117 объектов, благоустраиваемых по наказам избирателей, и на 46 из 52 площадок проекта «Территория детства».