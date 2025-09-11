В Новосибирске благоустраивают 172 объекта за счёт областного и городского бюджетов

Всего в области в 2025 году на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено свыше 2,2 млрд рублей, в том числе 1 млрд из федерального бюджета. В Новосибирске на эти средства благоустраиваются общественные пространства, придомовые территории и площадки для детей.