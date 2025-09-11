Ричмонд
С 12 сентября в Ростовской области откроют горячую линию по вопросам выборов

Жители Дона смогут узнать о возможности дистанционного электронного голосования на выборах.

Источник: Комсомольская правда

С 12 сентября в Ростовской области начнет работу горячая линия по вопросам дистанционного электронного голосования, сообщили в донском Избиркоме.

Позвонивших детально проконсультируют, при необходимости подскажут четкий алгоритм действий и помогут разобраться, если что-то будет непонятно. Звонить по телефону горячей линии можно 12, 13 и 14 сентября с 8 до 20 часов.

Кроме того, на сайте Облизбиркома создали раздел с интерактивной картой точек доступа к интернету. С ее помощью можно быстро найти ближайшее место, где можно проголосовать онлайн.

Напомним, губернаторские и депутатские выборы в регионе пройдут в период с 12 по 14 сентября 2025 года. Всего будут работать более 2,5 тысячи избирательных участков, организуют видеофиксацию.

