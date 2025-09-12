Ричмонд
Ташкент соединят со всеми районами столичной области скоростными электропоездами

Vaib.uz (Узбекистан. 11 сентября). Сегодня на совещании с участием президента было принято важное решение: все районы Ташкентской области будут связаны со столицей скоростными электропоездами. Такая инициатива позволит значительно улучшить транспортную доступность, повысить качество жизни и создать новые возможности для развития региона.

Связав столицу с районами области электропоездами, власти рассчитывают не только облегчить передвижение граждан, но и повысить спрос на новое жильё, стимулировать развитие инфраструктуры и сервисов в пригородах. Теперь жителям области станет проще ежедневно ездить на работу, учёбу или по делам в Ташкент, не теряя времени в пробках и не завися от загруженности автомобильных дорог.

Развитие железнодорожного сообщения также открывает большие возможности для бизнеса и инвесторов. Строительство и эксплуатация новых линий, а также развитие транспортных узлов и станций, создадут дополнительные рабочие места и оживят рынок недвижимости в пригородах. Более доступная и быстрая транспортная система также привлечёт больше жителей столицы к переезду в более спокойные и экологичные районы области.

Реализация этого проекта поможет превратить Ташкент и его область в единую современную агломерацию, где жители смогут свободно перемещаться, экономя время и средства, а городской трафик станет менее напряжённым. В перспективе это приведёт к появлению новых жилых комплексов в области, росту малого бизнеса и расширению возможностей для активной и комфортной жизни.