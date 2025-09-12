Ташкент соединят со всеми районами столичной области скоростными электропоездами

Связав столицу с районами области электропоездами, власти рассчитывают не только облегчить передвижение граждан, но и повысить спрос на новое жильё, стимулировать развитие инфраструктуры и сервисов в пригородах. Теперь жителям области станет проще ежедневно ездить на работу, учёбу или по делам в Ташкент, не теряя времени в пробках и не завися от загруженности автомобильных дорог.