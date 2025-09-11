В Оренбургской области капитально отремонтируют шесть колледжей

Еще шесть колледжей и техникумов Оренбургской области были включены в государственную программу модернизации зданий организаций среднего профессионального образования на 2026−2027 годы, которая реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Капитальный ремонт пройдет в Оренбургском колледже экономики и информатики, Орском индустриальном колледже, Гуманитарно-техническом техникуме Оренбурга, Орском нефтяном техникуме, Орском машиностроительном колледже и Медногорском индустриальном колледже. Напомним, что до этого конкурсный отбор прошли еще восемь организаций среднего профессионального образования региона.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.