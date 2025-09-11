Ричмонд
Стало известно, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 12 сентября 2025

Горячую воду отключат в четырех округах Иркутска 12 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение горячей воды в Иркутске 12 сентября 2025 года коснется Октябрьского, Правобережного, Свердловского и Ленинского округов. Как сообщает оператор тепловых сетей города, специалистам предстоит заняться ремонтом, чтобы в дальнейшем не возникало аварийных ситуаций.

Отключение горячей воды в Иркутске 12 сентября 2025.

— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Байкальская, 260, Ядринцева, 5а, Помяловского, 17, Алмазная, 2а, Розы люксембург, 341а, — говорится в сообщении оператора.

Некоторые останутся без удобств всего на пару часов, а некоторые на весь день. Более подробную информацию о том, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 12 сентября 2025, можно посмотреть в фотокарточке ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что свет отключат в четырех районах Иркутска 12 сентября.