Стало известно, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 12 сентября 2025

Отключение горячей воды в Иркутске 12 сентября 2025 года коснется Октябрьского, Правобережного, Свердловского и Ленинского округов. Как сообщает оператор тепловых сетей города, специалистам предстоит заняться ремонтом, чтобы в дальнейшем не возникало аварийных ситуаций.
Отключение горячей воды в Иркутске 12 сентября 2025.
— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Байкальская, 260, Ядринцева, 5а, Помяловского, 17, Алмазная, 2а, Розы люксембург, 341а, — говорится в сообщении оператора.
Некоторые останутся без удобств всего на пару часов, а некоторые на весь день. Более подробную информацию о том, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 12 сентября 2025, можно посмотреть в фотокарточке ниже.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что свет отключат в четырех районах Иркутска 12 сентября.