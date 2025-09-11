Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В столице Прикамья заработал Центр экологической культуры

Сегодня, 11 сентября, торжественно открылся первый Пермский центр экологической культуры.

Сегодня, 11 сентября, торжественно открылся первый Пермский центр экологической культуры. Это новое пространство, где прикамцы и гости региона смогут познакомиться с Пермским краем и его туристическим потенциалом.

В открытии приняли участие губернатор Дмитрий Махонин, глава минприроды Прикамья Дмитрий Беланович, глава Перми Эдуард Соснин, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Дмитрий Махонин поприветствовал гостей центра и подчеркнул важность экологического просвещения: «Мы открываем первый объект, посвященный экологическому воспитанию. Благодаря мультимедиа, VR и необычным экспонатам жители и гости Перми смогут в одном месте увидеть все природное богатство нашего края и научиться заботиться о природе».

Также глава Прикамья напомнил, что в Перми реализуется большой проект «Зеленое кольцо»: в долинах малых рек и городских лесах создаются комфортные пространства, открываются экологические тропы. Заметно преобразился парк «Балатово», становится всё удобнее Черняевский лес.

На экологическом уроке в рамках открытия центра 20 юных экологов из Перми, Пермского и Кунгурского районов вместе с кураторами искали решения экологических задач. Работы ребят были представлены экспертам в сфере экологии.

На площадке перед визит-центром работали творческие мастер-классы, большая развлекательная программа предназначена для детей и взрослых. Специалисты Центра экологической культуры подготовили экскурсию-знакомство, чтобы показать гостям экспозицию внутри центра.

Выставочная площадь Центра экологической культуры Пермского края составляет 260 кв. м. В помещении девять экспозиционных зон, знакомиться с ними посетителям помогут современные мультимедийные средства: vr-приложения, фиджитал-экспонаты и другие мультимедийные элементы. Здесь будут проводиться лекции, кинопоказы, мастер-классы, акции и квесты, развивающие экологическую грамотность, формирующие бережное отношение к окружающей среде и направленные на сохранение природного наследия Прикамья.

Также Центр экологической культуры может предложить форматы посещения, адаптированные под разные аудитории: лекции, кинопросмотры, обзорные и тематические экскурсии, мастер-классы для взрослых и детей.

Центр находится в Перми на ул. Подлесной, 52/1 и работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00 (понедельник — выходной). Группы принимаются по записи с 10:00 до 18:00. Для групп от 6 до 40 человек доступны экскурсии. Подробная информация и запись — по телефону +7 (342) 206−46−30.