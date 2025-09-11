В столице Прикамья заработал Центр экологической культуры

Сегодня, 11 сентября, торжественно открылся первый Пермский центр экологической культуры. Это новое пространство, где прикамцы и гости региона смогут познакомиться с Пермским краем и его туристическим потенциалом.
В открытии приняли участие губернатор Дмитрий Махонин, глава минприроды Прикамья Дмитрий Беланович, глава Перми Эдуард Соснин, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.
Дмитрий Махонин поприветствовал гостей центра и подчеркнул важность экологического просвещения: «Мы открываем первый объект, посвященный экологическому воспитанию. Благодаря мультимедиа, VR и необычным экспонатам жители и гости Перми смогут в одном месте увидеть все природное богатство нашего края и научиться заботиться о природе».
Также глава Прикамья напомнил, что в Перми реализуется большой проект «Зеленое кольцо»: в долинах малых рек и городских лесах создаются комфортные пространства, открываются экологические тропы. Заметно преобразился парк «Балатово», становится всё удобнее Черняевский лес.
На экологическом уроке в рамках открытия центра 20 юных экологов из Перми, Пермского и Кунгурского районов вместе с кураторами искали решения экологических задач. Работы ребят были представлены экспертам в сфере экологии.
На площадке перед визит-центром работали творческие мастер-классы, большая развлекательная программа предназначена для детей и взрослых. Специалисты Центра экологической культуры подготовили экскурсию-знакомство, чтобы показать гостям экспозицию внутри центра.
Выставочная площадь Центра экологической культуры Пермского края составляет 260 кв. м. В помещении девять экспозиционных зон, знакомиться с ними посетителям помогут современные мультимедийные средства: vr-приложения, фиджитал-экспонаты и другие мультимедийные элементы. Здесь будут проводиться лекции, кинопоказы, мастер-классы, акции и квесты, развивающие экологическую грамотность, формирующие бережное отношение к окружающей среде и направленные на сохранение природного наследия Прикамья.
Также Центр экологической культуры может предложить форматы посещения, адаптированные под разные аудитории: лекции, кинопросмотры, обзорные и тематические экскурсии, мастер-классы для взрослых и детей.
Центр находится в Перми на ул. Подлесной, 52/1 и работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00 (понедельник — выходной). Группы принимаются по записи с 10:00 до 18:00. Для групп от 6 до 40 человек доступны экскурсии. Подробная информация и запись — по телефону +7 (342) 206−46−30.