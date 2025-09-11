Ситуация в Крыму с ковидом и корью — ответ Роспотребнадзора

«Мы с 2012 года с определенной периодичностью видим всплески заболеваемости. Самый большой был в 2019 году, в 2024 году было 69 случаев, уже за восемь месяцев текущего года — 32 случая», — сказала она.
Пеньковская также отметила, что 90% заболевших — лица, которые не были привиты. Она отметила, что сейчас в Республике Крым и Севастополе началась вакцинальная кампания против гриппа.
«Запланировано на иммунизацию более миллиона человек в Республике Крым. И порядка 400 тысяч населения в Севастополе. Это соответственно 62−64% численности населения. Вакцина за счет средств федерального бюджета уже поступила в лечебные учреждения», — рассказала главный санитарный врач региона.
По ее словам, по состоянию на сегодняшний день на территории Крыма и Севастополя прививками против гриппа уже вакцинировано 110 тысяч человек.
«За эпидсезон 2024−2025 года было зарегистрировано 15 летальных исходов от гриппа, 86% — это лица, которые не были привиты. Более того, заболеваемость среди непривитых в 37 раз выше, чем среди привитых», — привела следующие данные Пеньковская.
Также она назвала данные заболеваемости ковидом среди крымчан и севастопольцев. Следуя из приведенных цифр, только за август 2025 года на полуострове зарегистрировано 519 случаев новой коронавирусной инфекции Covid-19 (Республика Крым — 366, Севастополь — 153).
«Отмечаются легкие и средние формы течения заболевания в виде острой респираторной инфекции, без развития осложнений», — сказала глава регионального управления Роспотребнадзора.
Как добавил главный врач Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» Роман Проскурнин в настоящее время в Крыму и Севастополе преимущественно фиксируют штамм коронавируса омикрон.