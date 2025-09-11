В Смоленске открылся кризисный центр «Выход есть» для семей

Кризисный центр «Выход есть» для семей, столкнувшихся с трудными жизненными обстоятельствами, открылся в Смоленске по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Центр расположен на базе стационарного отделения № 4 многопрофильного центра комплексной реабилитации и абилитации «Вишенки». Его цель — оказание помощи и поддержки семьям, которые столкнулись с трудными жизненными обстоятельствами. В нем уже проживают первые постояльцы — мама и четверо ее детей, один из которых с особенностями развития. Пока семья не может проживать у себя в доме, так как там проводится ремонт.
В кризисном центре в режиме «одного окна» будет оказываться помощь, в том числе психологическая, социальная и юридическая. Основное его преимущество в том, что детям не нужно будет даже на время разлучаться со своими родителями. В правительстве области подчеркивают, что это начало большой системной работы. По поручению губернатора подобные кризисные центры будут открыты на базе других детских учреждений региона.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.