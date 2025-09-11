В Смоленске открылся кризисный центр «Выход есть» для семей

Центр расположен на базе стационарного отделения № 4 многопрофильного центра комплексной реабилитации и абилитации «Вишенки». Его цель — оказание помощи и поддержки семьям, которые столкнулись с трудными жизненными обстоятельствами. В нем уже проживают первые постояльцы — мама и четверо ее детей, один из которых с особенностями развития. Пока семья не может проживать у себя в доме, так как там проводится ремонт.