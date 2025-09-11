Ричмонд
В Туймазинском районе Башкирии состоялся фестиваль урожая

На нем можно было купить соленья, домашнюю выпечку, овощи и фрукты.

Фестиваль-конкурс «Ах, огурчики, помидорчики!» состоялся в селе Старые Туймазы Туймазинского района Башкирии 6 сентября по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в районной администрации.

Село считается столицей выращивания овощей на закрытом грунте. После завершения уборочных работ там традиционно проводят фестиваль урожая. Он стал уже традиционным мероприятием. Десятки столов с помидорами, огурцами, кабачками, фруктово-ягодными культурами и различными корнеплодами, выращенными жителями села, были выставлены на территории местной школы.

На празднике также провели конкурс на лучшее оформление урожая. Школьники, их наставники и родители подготовили домашнюю выпечку, напитки, соленья, варенья и другие блюда на продажу. Участники провели театрализованную презентацию своих угощений, а члены жюри выставляли оценки за креативность и разнообразие экспозиций.

На фестивале также провели парад детских коллективов в тематических костюмах. На входе гостей встречала праздничная фотозона с яркими осенними декорациями, где каждый мог сделать памятные снимки.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.