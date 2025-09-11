В Крыму создали версию портала для туристов на китайском языке

Версию туристического портала Республики Крым на китайском языке разработали по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма региона.
Сейчас на китайской версии туристического портала Крыма размещены общие материалы об истории полуострова, его городах и достопримечательностях. Также там есть информация о санаториях, доступны виртуальные прогулки в ЗD-формате по курортам республики. Кроме того, существует и английская версия портала.
«В данный момент проходит активное наполнение сайта, тестируются его технические возможности, в ближайшее время будут размещены фото и видео природных и культурных достопримечательностей региона», — поделился министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий. По его словам, при разработке китайской версии привлекали специалистов туротрасли в направлении «Китай».
Уточним, ранее ведомством были изготовлены брошюры на китайском языке о пешеходным, детском, эногастрономическом туризме и санаторно-курортном лечении. Материалы на русском, английском и китайских языках доступны по ссылке.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.