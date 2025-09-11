Ричмонд
В Усолье-Сибирском жертве мошенников вернули 1,3 миллиона рублей

Женщине позвонили неизвестные, представились правоохранителями и убедили перевести все свои сбережения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усолье-Сибирском 62-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, ей позвонили неизвестные, представились правоохранителями и убедили перевести все свои сбережения — более 1,1 миллиона рублей — на «безопасный счет».

— Как выяснилось позже, деньги оказались на счете жителя Майкопа, с которым пенсионерка никогда не была знакома и не имела никаких финансовых отношений. Прокуратура провела проверку и подала иск в суд о возврате незаконно полученных средств, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Суд полностью удовлетворил требования: постановил взыскать с мошенника не только украденное, но и проценты за пользование чужими деньгами. Общая сумма возврата составила более 1,3 миллиона рублей.

