В Усолье-Сибирском жертве мошенников вернули 1,3 миллиона рублей

— Как выяснилось позже, деньги оказались на счете жителя Майкопа, с которым пенсионерка никогда не была знакома и не имела никаких финансовых отношений. Прокуратура провела проверку и подала иск в суд о возврате незаконно полученных средств, — рассказали в пресс-службе ведомства.