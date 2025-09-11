Москвичка «продала душу» за коллекцию Лабубу и билет на Кадышеву

По информации канала, объявление о покупке души за 100 тысяч рублей разместил в интернете маркетолог Дмитрий. Он утверждает, что это был пранк, вышедший из-под контроля. Девушка Карина согласилась на сделку, подписала соответствующий документ и даже скрепила его кровью.