Москвичка «продала душу» за коллекцию Лабубу и билет на Кадышеву

По информации канала, объявление о покупке души за 100 тысяч рублей разместил в интернете маркетолог Дмитрий. Он утверждает, что это был пранк, вышедший из-под контроля. Девушка Карина согласилась на сделку, подписала соответствующий документ и даже скрепила его кровью.
Полученные средства она потратила на Лабубу и планирует приобрести билет на концерт Надежды Кадышевой. Карина заявила, что ей безразлична судьба проданной души, а ее покупатель также не знает, что с ней делать.
Представители Русской православной церкви заявили, что поступок девушки привел ее на сторону зла. Ей и покупателю предрекают возможные моральные страдания и личностный упадок. Обоим участникам инцидента рекомендовали одуматься, посетить храм и искренне покаяться в содеянном.