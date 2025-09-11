Ричмонд
Москвичка «продала душу» за коллекцию Лабубу и билет на Кадышеву

26-летняя жительница столицы, откликнувшись на шуточное объявление о продаже души, «обменяла» ее на коллекцию игрушек и билет на концерт. В РПЦ к произошедшему отнеслись серьезно и призвали участников покаяться в содеянном.

Источник: РИА "Новости"

В Москве 26-летняя девушка «продала душу» за коллекцию популярных игрушек Лабубу и билет на концерт известной певицы. Как пишет телеграм-канал Mash, РПЦ назвала этот поступок серьезным грехом и призвала участников сделки обратиться за помощью.

По информации канала, объявление о покупке души за 100 тысяч рублей разместил в интернете маркетолог Дмитрий. Он утверждает, что это был пранк, вышедший из-под контроля. Девушка Карина согласилась на сделку, подписала соответствующий документ и даже скрепила его кровью.

Полученные средства она потратила на Лабубу и планирует приобрести билет на концерт Надежды Кадышевой. Карина заявила, что ей безразлична судьба проданной души, а ее покупатель также не знает, что с ней делать.

Представители Русской православной церкви заявили, что поступок девушки привел ее на сторону зла. Ей и покупателю предрекают возможные моральные страдания и личностный упадок. Обоим участникам инцидента рекомендовали одуматься, посетить храм и искренне покаяться в содеянном.