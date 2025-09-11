В Смоленской области выберут населенные пункты для подключения к интернету

Жителей Смоленской области приглашают выбрать населенные пункты, которые подключат к интернету по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Принять участие в опросе можно до 9 ноября, сообщили в пресс-службе правительства региона.
На голосовании представлены малые населенные пункты, в которых проживают от 100 до 1000 человек. В тех из них, которые победят в опросе, в 2026 году также установят базовые станции 2G/4G. Отдать свой голос можно на портале «Госуслуги».
Напомним, что по итогам прошлого опроса в июне этого года доступ к высокоскоростному интернету получили более 1000 жителей населенных пунктов Погорелье, Красиловка, Сташки, Полднево и Вёшки. А в марте специалисты поставили новые вышки в 12 деревнях в Смоленской области. Благодаря этому доступ к высокоскоростному интернету получили 2 тысячи человек.
Уточним, что до конца года в регионе возведут еще 39 базовых станций. Каждая вышка обеспечивает устойчивый LTE-сигнал, покрывающий не только сам населенный пункт, но и прилегающие к нему территории.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.