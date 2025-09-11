В Челябинске пройдет масштабный IT-праздник «День цифры»

Мероприятие познакомит школьников с отраслью информационных технологий. Праздник пройдет в формате образовательно-развлекательной командной игры, которая включает в себя прохождение двух туров. Первый — решение технологических кейсов, где ребята узнают о возможностях искусственного интеллекта в разных отраслях, а второй — интеллектуальный квиз. По результатам дети смогут получить сладкий подарок и сувенир.