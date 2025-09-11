В Челябинске пройдет масштабный IT-праздник «День цифры»

День цифры состоится в Городском саду им. А. С. Пушкина Челябинска 21 сентября по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в городской администрации.
Мероприятие познакомит школьников с отраслью информационных технологий. Праздник пройдет в формате образовательно-развлекательной командной игры, которая включает в себя прохождение двух туров. Первый — решение технологических кейсов, где ребята узнают о возможностях искусственного интеллекта в разных отраслях, а второй — интеллектуальный квиз. По результатам дети смогут получить сладкий подарок и сувенир.
Для гостей Дня цифры ИТ-компании представят интерактивную зону «ЦифроГрад». На площадке каждый сможет узнать о виртуальной реальности, беспилотном транспорте, искусственном интеллекте, кибербезопасности и другом. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.