Сколько можно не спать без рисков для здоровья, и что такое депривация сна

Что будет, если не спать сутки, знают, наверное, почти все: усталость, раздражительность и туман в голове. Но что произойдет через двое суток? А через трое? И главный вопрос: сколько вообще человек способен продержаться без сна, прежде чем его тело и разум откажутся подчиняться? О том, что такое депривация сна, какие у нее есть фазы и почему сегодня рекорд по продолжительности бодрствования не пытаются повторить — в материале «Газеты.Ru».