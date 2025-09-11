Последние новости к вечеру 11 сентября 2025 года

США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа»
О снятии санкций сообщил спецпредставитель американского лидера Джон Коул на встрече с президентом Александром Лукашенко. На этом фоне литовский президент Гитанас Науседа сообщил в X, что белорусские власти освободили 52 осужденных.
Латвия закроет воздушное пространство над границей с РФ
Полеты над границей будут запрещены как минимум в течение недели, начиная с 18:00 11 сентября по местному времени, сообщила телерадиостанция LSM.
Минтранс сообщил об открытии аэропорта Краснодара
Он будет принимать самолеты ежедневно с 09:00 до 19:00 мск с интенсивностью не более пяти в час. Планируется запустить авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Красноярском, Уфой, Казанью и Новосибирском.
В составе Росгвардии воссоздали танковые подразделения
В Росгвардии вновь сформированы танковые подразделения, заявил директор ведомства Виктор Золотов.
Российские войска освободили поселок в Днепропетровской области
Российские военнослужащие освободили село Сосновка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.