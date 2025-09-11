Ричмонд
Последние новости к вечеру 11 сентября 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 11 сентября 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 11 сентября — в проекте Новости Mail.

США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа»

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

О снятии санкций сообщил спецпредставитель американского лидера Джон Коул на встрече с президентом Александром Лукашенко. На этом фоне литовский президент Гитанас Науседа сообщил в X, что белорусские власти освободили 52 осужденных.

Латвия закроет воздушное пространство над границей с РФ

Источник: Alexander Welscher/dpa/picture-alliance/TASS

Полеты над границей будут запрещены как минимум в течение недели, начиная с 18:00 11 сентября по местному времени, сообщила телерадиостанция LSM.

Минтранс сообщил об открытии аэропорта Краснодара

Источник: Игорь Онучин/ТАСС

Он будет принимать самолеты ежедневно с 09:00 до 19:00 мск с интенсивностью не более пяти в час. Планируется запустить авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Красноярском, Уфой, Казанью и Новосибирском.

В составе Росгвардии воссоздали танковые подразделения

Источник: Егор Алеев/ТАСС

В Росгвардии вновь сформированы танковые подразделения, заявил директор ведомства Виктор Золотов.

Российские войска освободили поселок в Днепропетровской области

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Российские военнослужащие освободили село Сосновка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.

