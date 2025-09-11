В Новосибирске реставрируют дом 1931 года на улице Большевистской

В августе 2025 года стоимость минимального набора продуктов в регионе снизилась на 5,6% по сравнению с июлем и составила 7 643 рубля. В Новосибирске началась реставрация жилого дома 1931 года постройки на улице Большевистской. Работы займут два строительных сезона и обойдутся более чем в 11 миллионов рублей из городского бюджета.