В Новосибирске реставрируют дом 1931 года на улице Большевистской

В августе 2025 года стоимость минимального набора продуктов в регионе снизилась на 5,6% по сравнению с июлем и составила 7 643 рубля.

В августе 2025 года стоимость минимального набора продуктов в регионе снизилась на 5,6% по сравнению с июлем и составила 7 643 рубля. В Новосибирске началась реставрация жилого дома 1931 года постройки на улице Большевистской. Работы займут два строительных сезона и обойдутся более чем в 11 миллионов рублей из городского бюджета.

О старте реконструкции сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале. По его словам, в здании планируется обновить фасад, восстановить витражные окна, которые тянутся от основания до верхней части стен, а также отремонтировать балконы.

Жильцы дома ранее обратились в администрацию с просьбой провести ремонт. Несмотря на то что объект не был включён в региональную программу, власти приняли решение выделить средства из городского бюджета.

Помимо внешних работ, будет проведена экспертиза состояния фундамента. В случае выявления проблем укрепление основания запланируют на следующий год. Также благоустроят прилегающую территорию: старые деревья подвергнут санитарной обрезке, а на их месте высадят новые.

Напомним, в 2025 году в Новосибирской области в рамках программы капитального ремонта обновляются 559 многоквартирных домов. Из них 336 уже сданы, а на 193 объектах работы продолжаются.